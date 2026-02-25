A un año del apagón de febrero: Experto explica los principales desafíos del sistema eléctrico en Chile

El académico de Ingeniería Eléctrica de la Usach, Humberto Verdejo, analizó en CNN Chile los desafíos que enfrenta el país en el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, a un año del apagón.

El académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (Usach), Humberto Verdejo, analizó el primer aniversario del gran apagón registrado el 25 de febrero de 2025.

En ese contexto, explicó que tanto el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) como las autoridades han implementado medidas administrativas para mantener el funcionamiento de los equipos ante eventuales emergencias.

Al respecto, subrayó que las auditorías cumplen un rol clave, ya que “son la principal herramienta que tiene el CEN para supervisar que las empresas estén disponibles cuando sean requeridas en situaciones de emergencia”.

Asimismo, enfatizó que “si alguna empresa no está cumpliendo lo que establece la normativa, la ley es súper clara: el CEN debe denunciar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para que esta, como único organismo fiscalizador del sistema, aplique las medidas que sean necesarias”.

Por otro lado, planteó la necesidad de reducir los tiempos y trabas en los permisos para la construcción de nuevas líneas de transmisión.

“En el fondo, la infraestructura eléctrica debiese tener la misma criticidad que tuvo en su momento la construcción de las autopistas concesionadas. La electricidad es un servicio público esencial y, considerando que el propio Estado promueve la electrificación de los consumos, debiese aplicarse una figura similar, que permita agilizar los permisos, la negociación con propietarios de terrenos y, así, concretar estas obras en los plazos más breves posibles”, sostuvo.

En esa línea, concluyó que el tema de los permisos es hoy “la llave” que el Estado, y ojalá la próxima administración, debe resolver con urgencia para fortalecer la infraestructura eléctrica del país.

