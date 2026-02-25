SEC aplica dos nuevas multas por mega apagón de 2025 y eleva las sanciones del caso sobre los US$33 millones

La superintendencia sancionó a CGE Transmisión y Engie Energía por fallas de mantención en respaldos del sistema SCADA y advirtió que la investigación todavía no se cierra.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cursó una nueva ronda de sanciones en el marco de la investigación por el mega apagón del 25 de febrero de 2025, que dejó sin suministro al 98,5% de la población.

Esta vez, la autoridad multó a CGE Transmisión y Engie Energía por falta de mantención en instalaciones de respaldo del sistema de comunicaciones SCADA.

El total de las multas alcanza 120 mil UTM: 60 mil UTM para cada firma, equivalentes a $4.176 millones por empresa (más de $8.350 millones en total).

Desde la SEC, la superintendenta Marta Cabeza explicó que estas sanciones se suman a las aplicadas previamente, porque forman parte de la misma investigación y se sustentan en el análisis de antecedentes técnicos y operativos que permitieron “determinar responsabilidades concretas” sobre la interrupción y su duración.

Las nuevas multas se agregan a las informadas el 20 de febrero, cuando la SEC dio a conocer sanciones contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora y consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

La autoridad indicó que, con lo resuelto hasta ahora, la indagatoria ya ha permitido aplicar multas por más de $29 mil millones y no descartó nuevas sanciones a empresas que mantienen formulaciones de cargos desde agosto del año pasado.