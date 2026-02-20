SEC cursa primeras multas por mega apagón de febrero: Sanciona a Transelec, InterChile y al Coordinador Eléctrico Nacional

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles cursó multas contra las empresas InterChile, Transelec y Alfa Transmisora, además de sanciones para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, en el marco del mega apagón de febrero de 2025.

En el marco del mega apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) estableció una serie de multas contra las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, además de sanciones para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

“El blackout se originó por una falla en las instalaciones de la empresa Interchile, a la que se le aplicó una multa de 180 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $12.500 millones, por su responsabilidad en el origen del mega apagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente coordinación con el CEN”, consignó la SEC.

Además, el organismo sancionó a Transelec con 80 mil UTM, equivalente a $5.500 millones, y a Alfa Transmisora de Energía con 50 mil UTM, es decir, cerca de $3.500 millones, debido a la inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA).

Respecto del CEN, la SEC expuso que fue multado por “incumplir con su deber de vigilancia de las acciones”, con 300 UTM, equivalentes a casi $21 millones, para cada consejero, monto que deberá ser pagado con el patrimonio personal de cada ejecutivo.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabezas, señaló que “estas multas son una clara señal a la industria eléctrica, en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la correcta mantención y operación del sistema eléctrico. Esperamos que las sanciones sirvan para modificar y mejorar los procesos de cada una de las empresas sancionadas y también del Coordinador, con el fin de contar con un sistema más robusto y evitar nuevos apagones como el ocurrido en febrero del año pasado”.

En ese sentido, recalcó que la investigación se desarrolló en un plazo acotado, debido a la magnitud del evento, “el cual fue inédito en cuanto a la extensión del apagón y a su duración”.

Tras las medidas establecidas por la SEC, el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico señaló: “No compartimos la sanción aplicada y solicitaremos su revisión a través de los recursos contemplados en la ley”.

Y complementó: “Desde el evento se han realizado estudios técnicos nacionales e internacionales y se ha definido un plan de medidas que han permitido adoptar las acciones necesarias, dentro del ámbito de acción del Coordinador, para evitar que una situación de similares características se vuelva a repetir”.

