10 momentos que dejó la entrevista a Izkia Siches e Ignacio Briones en Tolerancia Cero

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se sometieron este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio donde abordaron temas contingentes.

Por una parte, la dirigenta gremial habló sobre el actual proceso de vacunación y analizó la gestión del gobierno a casi un año de la pandemia en Chile. Y por otra, el ex secretario de Estado se refirió a su carrera presidencial en representación de Evópoli.

A continuación, repasamos los 10 momentos de Izkia Siches e Ignacio Briones en el capítulo 22 de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Dra. Siches por proceso de vacunación

“Los procesos que se han cumplido en nuestro país dan la seguridad de que tenemos tres vacunas que están autorizadas, que son seguras y eficaces. ¿Tienen diferencias? Tienen diferencias, pero en el contexto mundial que vivimos como país, tenemos que comprende que tenemos que tomar estrategias que nos permitan evitar muertes y hospitalizaciones graves”.

2. Dra. Siches por permiso de vacaciones

“Nosotros (Colmed) nunca fuimos muy partidarios, lo clarificamos, le pedimos al gobierno evaluarlo sobre todo por el aumento en la movilidad y porque veníamos con muy malos indicadores en las fechas de diciembre. Nos pareció una estrategia aventurada y eso se suma que estábamos en un momento que estaban apareciendo las nuevas variantes en el mundo”.

3. Dra. Siches por apertura de colegios

“Me llama mucho la atención que como país tengamos abiertos los malls y no podamos abrir un colegio. Eso habla un poco de la precariedad de nuestras prioridades”.

4. Dra. Siches por reuniones sociales

“Los mayores contagios, por lo menos de los datos que tampoco los hemos tenido pormenorizados y también los he pedido en forma reiterada en la mesa social (sobre) dónde se realizan los brotes, al parecer el 60% son brotes en reuniones familiares o sociales“.

5. Dra. Siches por presidenciales

“Esta pandemia, la rudeza que ha tenido, y el estallido social tienen que hacer reflexionar a todos los candidatos presidenciales en qué es lo que vive la gente de a pie realmente en este Chile, y no intentar desplazar esas necesidades porque son muy tangibles y han hecho sucumbir en esta percepción como de rabia con un país y no en un ánimo más constructivo”.

6. Briones por reforma de pensiones

“Uno nunca puede pretender que una reforma dependa de una persona, acá hay un equipo y nosotros trabajamos con la Comisión de Trabajo del Senado, con la ministra Zaldívar que conoce del tema. Y más aún, esta es una reforma de un acuerdo de marco complejo porque requiere de un acuerdo intrabloques“.

7. Briones por su salida del Ministerio de Hacienda

“Me gustaba la pega, nos tocó trabajar muchísimo. Yo trabajaba 16 horas todos los días, pero me levantaba feliz. Teníamos grandes equipos muy horizontales en la forma de trabajar, con mucha mística”.

8. Briones por candidatura presidencial

“Como candidato presidencial no me costaría nada darme vuelta la chaqueta y empezar a criticar una gestión de la cual me tocó participar, eso no lo voy a hacer (…) Yo no soy escudero de nadie, lo que voy a hacer es hablar con honestidad. Cuando son críticas que son atendibles, las vamos a recoger como siempre lo he hecho”.

9. Briones ante posible primaria con Partido Republicano

“No me gustaría participar de una primaria donde estuviera José Antonio Kast (…) José Antonio Kast ha sido opositor al gobierno de Chile Vamos y yo me quedo con eso”.

10. Briones por actual crisis económica

“Todos los instrumentos, mecanismos y herramientas que tenemos para enfrentar la crisis fueron diseñadas y desplegadas el año anterior“.