Durante su participación en Tolerancia Cero, el ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, comentó sobre sus principales desafíos para enfrentar las primarias de Chile Vamos.

En primer lugar, Briones descartó tajantemente participar en una primaria con el Partido Republicano: “no me gustaría participar de una primaria donde estuviera José Antonio Kast”.

El ex ministro apuntó a que la alianza de su coalición con la tienda de JAK fue sólo para la Convención Constitucional y “lo que han dicho los presidente de los partidos que es que no va a haber un pacto electoral de primarias”.

Además, manifestó que “Kast ha sido opositor al gobierno de Chile Vamos. En una primaria no participa un partido que ha sido opositor a ese sector”.

Asimismo, declaró que “como candidato presidencial no me costaría nada dar vuelta la chaqueta y empezar a criticar la gestión de la cual me tocó participar. Eso no lo voy a hacer”.

El objetivo principal de Briones es “construir un futuro auspicioso con un crecimiento más inclusivo, con la posibilidad de volver a encontrarnos, confiar y creer en las personas”.

Por lo mismo, enfatizó en que “podemos tener un Estado acorde al siglo XXI y no uno que se quedó en el siglo XX”.

En cuanto a su salida del gabinete, Briones aseguró que “me gustaba mucho mi trabajo, siempre me preguntaba cómo mantenía la cabeza fría, la calma y es porque me gustaba la pega, nos tocó trabajar muchísimo y yo trabajaba 16 horas todos los días pero me levantaba feliz”.

Aún así, decidió renunciar al gabinete. “Tiene que ver con un convencimiento profundo de que tenemos un desafío país”, especificó.