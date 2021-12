Este lunes se realizó el último debate presidencial de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre. En esta oportunidad, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordaron temas como gobernabilidad, pensiones e impuestos.

Mientras se trataban temáticas relacionadas a derechos de la comunidad LGBTIQ+, el abanderado republicano criticó al escritor Pablo Simonetti, quien el pasado domingo repudió el apoyo que Chris Portugal, dueño de un local emblemático donde acuden ciudadanos LGTB+, le entregó a Kast.

Todo comenzó cuando Gabriel Boric leyó un antiguo dicho de su contendor. “Me costaría que viniera a almorzar a mi casa un amigo gay con su pareja. No tendría problemas en presentarlo de manera individual, pero sí que tengan demostraciones de cariño en mi casa y les pediría que no lo hicieran”, recitó.

En respuesta, candidato del Frente Social Cristiano sostuvo que “nosotros no queremos la cancelación ideológica como tu amigo Simonetti, que denigra a una persona que se pone al lado mío y dice que es mi partidario”.

Asimismo, tras ser consultado por sus dichos sobre la “dictadura gay”, el presidencial señaló que “la dictadura gay es lo que hizo Pablo Simonetti al ningunear, al insultar y dividir“. “Lo de Simonetti es grave porque es una cancelación ideológica”.

#DebateAnatel | José Antonio Kast: "La dictadura gay es lo que hizo Pablo Simonetti al ningunear, al insultar, al evadir. Esa es la dictadura, esa es la cancelación ideológica que a ti (Gabriel) no te gusta y que lo aplican tus partidarios". 📺 EN VIVO: https://t.co/Ub1Dioq5dc pic.twitter.com/jIoF3XDCcg — CNN Chile (@CNNChile) December 14, 2021

La respuesta de Simonetti

Los dichos de Kast motivaron una rápida reacción de parte del escritor, quien, a través de sus redes sociales, sostuvo que este tipo de comentarios mostraban una “falta de humanidad”. “Este hombre no tiene compasión y un presidente sin compasión es una condena para su país”, escribió.

Ese tonito irónico muestra una gran falta de humanidad. Este hombre no tiene compasión. Un presidente sin compasión es una condena para su país. — Pablo Simonetti (@pablosimonetti) December 13, 2021

“A mí me inventó una funa (que no hice ni propicié) para funarme de manera deliberada, profesional y concertada. Solo un hombre sin compasión puede hacer algo así”, añadió Simonetti.

Desde la Fundación Iguales criticaron duramente los comentarios del candidato republicano. “Señor Kast, deje de usar a Pablo Simonetti para pretender que está a favor de la diversidad sexual. Esto que usted impulsa es la peor mezcla entre populismo y tongo”.

🔴 Sr Kast, deje de usar a @pablosimonetti para pretender que está a favor de la diversidad sexual. Esto que Ud impulsa es la peor mezcla entre populismo y tongo #DebateAnatel — Fundación Iguales (@IgualesChile) December 13, 2021

Por su parte, el escritor Oscar Contardo aseguró que “es muy peligroso que un candidato a presidente acose a un destacado escritor y activista como lo es Pablo Simonetti de la manera en la que lo está haciendo J. A. Kast”. “Es un indicio de lo que podría hacer si tiene el poder del estado en sus manos”.

Es muy peligroso que un candidato a presidente acose a un destacado escritor y activista como lo es @pablosimonetti de la manera en la que lo está haciendo @joseantoniokast Es un indicio de lo que podría hacer si tiene el poder del estado en sus manos. — Oscar_Contardo (@oscar_contardo) December 14, 2021

La periodista Faride Zerán y la actriz Mariana Loyola también manifestaron su apoyo al escritor y criticaron el actuar del aspirante a La Moneda.

Todo mi apoyo Pablo querido y valiente.

La gran mayoría estamos contigo.

Abrazo! — Mariana Loyola Ruz. (@MarianaLaActriz) December 14, 2021