Hace algunos días, Chris Portugal, uno de los dueños del restaurante El Toro, publicó una fotografía junto a su pareja y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Con mi pololo y el futuro presidente de Chile”, escribió.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar. “Repudio el apoyo que le dio uno de los dueños de El Toro a un hombre activamente misógino y homofóbico (ver su historial legislativo)”, señaló Pablo Simonetti a través de su cuenta de Twitter.

El escritor nacional sostuvo que “El Toro, que alguna vez fue un hogar seguro para la diversidad sexual, ahora se vuelve un lugar de acogida para discriminadores consumados”. “Tiene una historia en la que está Lemebel y tantos más”.

Simonetti afirmó que, “si el dueño de un lugar con esa historia apoya a un homofóbico consumado, ese lugar deja de ser seguro para la diversidad sexual y pasa ser madriguera de discriminadores”.

La respuesta de Chris Portugal

Este viernes, el empresario Chris Portugal denunció que el escritor le hizo una “funa”. “Pablo Simonetti tomó esas imágenes y las subió a sus redes sociales para provocar una funa”.

“Otras personas se sintieron con derecho a también ser violentas y yo lo único que hice fue decir por quién iba a votar”, agregó. En un video, el empresario sostuvo que Simonetti “trató de hacer daño y me hizo daño (…). Recibí amenazas yo, mi familia y mi mamá, una mujer de 70 años”.

La madre de Portugal, Judith Valenzuela, le envió un mensaje al escritor. “Me siento muy dolida por todo lo que has hecho (…) acá siempre has sido bienvenido y siempre te tratamos como todo el mundo”, señaló.

“Cada vez que alguien que piensa distinto dice lo que piensa, aparecen personas que te hablan con una superioridad moral para infundir miedo (…). Rechaza la violencia, atrévete a decir lo que piensas”, concluyó el dueño de El Toro.