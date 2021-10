Presentando su más reciente novela “Los hombres que no fui”, editada por Alfaguara y publicada a principios de octubre, el escritor chileno Pablo Simonetti conversó con CNN Magazine sobre esta historia ambientada en octubre de 2019, donde el protagonista revisita su juventud en los años 90. “Vemos en retrospectiva nuestra sociedad y nos damos cuenta de cómo en esa época se valoraba lo uniforme, lo homogéneo y eso creo que lo heredamos de la dictadura, de una especie de ética de regimiento”, destacó Simonetti respecto de su nuevo título. Desde esa perspectiva, indicó, “los 90 tuvieron un precio bastante alto para algunas personas, pensando en personajes LGBTI pero también en mujeres”. Sobre el actual escenario político, el escritor lamentó que la representación de la derecha liberal en el país “esté en una crisis” y que, en cambio, “aparece esta otra derecha con el viejo discurso de la ley y el orden (…) me preocupa que ese camino es de un sectarismo muy grande y para las personas LGBTI y las mujeres es claramente una amenaza, no solo para sus derechos sino que para su espacio vital”.