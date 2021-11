El ex presidente de la república Ricardo Lagos reveló que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales votará por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Lo que soy, lo que es mi historia, mi pasado, obviamente que en esta coyuntura tengo que decir Boric”, manifestó a Radio Duna el fundador del Partido por la Democracia (PPD).

Según el ex jefe de Estado, Boric “puede dar el ancho” como presidente del país, ya que “tiene una amplitud de criterio y en un momento crucial actuó correctamente”.

“Él se atrevió, solo, a firmar el acuerdo de noviembre (de 2019) (…) y eso habla entonces de alguien que es capaz de decir ‘este es el camino’, aunque los suyos no lo sigan, y no lo siguieron en ese momento”, añadió.

Finalmente, afirmó que “no me cabe duda de alguien que es democrático por excelencia, las credenciales democráticas no están en cuestión”. “Tenemos una persona que creo que tiene las posibilidades de tener liderazgos necesarios para orientar a la ciudadanía”.