El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, asistió este domingo al programa online liderado por Franco Parisi, Bad Boys, transmitido a través de YouTube.

En la instancia, el abanderado del Frente Social Cristiano agradeció la invitación y aseguró que es “una exposición importante la que se logra a través de la plataforma de ustedes. Lo hago consciente de que Franco logró casi un millón de votos, un millón de chilenos votaron por Franco Parisi“.

“Cuando uno escucha a veces a algunos medios de comunicación, hay una especie de ninguneo a esos chilenos. Una cosa es Franco Parisi candidato y otra cosa son el millón de chilenos que votaron por ti. El Partido de la Gente (PDG) logró más de 500 mil votos, 6 diputados que constituyen casi un bancada“, agregó.

Tras haber dicho que estaba seguro que Parisi no quería eludir el pago de la pensión alimenticia, “sino ver si el pago es justo”, en esta ocasión Kast emplazó al ex candidato: “en el caso de una condena, vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto”.

“En eso nosotros vamos a ser bien estrictos, vamos a ser muy claros en que se cumpla la ley“, agregó.

El desempeño de la Convención Constitucional

Durante la transmisión, José Antonio Kast también deslizó criticas a la labor de la Convención Constitucional y dijo que gracias a eso la centroderecha logró un buen resultado en las elecciones parlamentarias del pasado 21 de noviembre.

“El manejo que han tenido algunos constituyentes ha generado un descrédito por un lado, y una decepción muy grande en la ciudadanía, que hizo que el resultado de ustedes, el resultado nuestro y el resultado en general de la centroderecha permitiera un empate en el Senado y un equilibrio en la Cámara de Diputados”, señaló.

Ahí, el presidenciable aseguró que el nuevo Congreso le dio una “certeza a los inversionistas para volver a Chile”.

Ante la reducción de los altos sueldos en el Estado, la carta del Partido Republicano manifestó que si sale electo, reducirá su sueldo a la mitad “para dar una señal”, aunque no sea “la solución a todos los problemas”.

“Jamás pasaría a llevar a Daniela Vega”

Kast también abordó la agenda de la comunidad LGTBIQ+, reiterando específicamente que está en contra del matrimonio igualitario y que está en contra del aborto. Respecto a este último punto, el candidato presidencial afirmó que respeta la decisión del Congreso de aprobar la Ley de de Aborto en Tres Causales.

Posteriormente, acusó que “se han generado muchas caricaturas” sobre su opinión de la comunidad LGTBIQ+. “Nunca he sido ofensivo con alguien que tiene una sexualidad distinta a la que yo tengo, o género distinto“, sostuvo. “Por ejemplo, hablo de Daniela Vega, jamás pasaría a llevar a Daniela Vega mencionándola con otro nombre, porque ella quiere que se le mencione y se le diga así”, añadió.

En cambio, en mayo de 2018 dijo en BioBioChile que “Daniela Vega biológicamente es mujer. Digamos las cosas como son, Daniela Vega es hombre, no mujer” y agregó que “yo no tengo ningún problema en llamarla Daniela ni tampoco reconocerle socialmente su condición, pero una cosa muy distinta es creer que la impronta biológica ha cambiado y lo que alguna vez fue hombre, nunca lo fue”.

Pensiones

El candidato también explicó que en su propuesta sobre pensiones “no es que quiera alargar la edad de jubilación, sino que quiero unirla a la expectativa de vida. Eso es a partir de hoy, no para quienes ya entraron al mundo laboral, porque esas personas ya tienen un derecho adquirido y eso no se le puede modificar en cuanto a su edad de jubilación”.

“Si naces hoy y tu expectativa de vida no va a ser de 80, sino de 85 años, creo que es razonable que a las personas que vayan entrando se les una la fecha de nacimiento con la expectativa de vida para la edad de jubilar”, sentenció.

Otros temas

Sobre la polémica medida migratoria en el norte del país, Kast afirmó que “la zanja la vamos a hacer“, argumentando que “es una medida dentro de muchas medidas para la migración regulada. Nosotros necesitamos que la gente entre por la puerta, no por la ventana”.

Respecto a su rechazo -cuando era parlamentario- a la Ley Cholito, el candidato presidencial dijo que “para mí era una mala ley y sigue siendo una mala ley. Dice que, si quieres adquirir un perro o un gato, lo tienes que adquirir esterilizado, y en todos los caniles se haría antes de los dos meses y ese es un maltrato animal”.

Por otro lado, Kast señaló que el breve viaje a Estados Unidos “nosotros pudimos tener reuniones con inversionistas y a ellos les planteamos que se había logrado un equilibrio en el Senado y eso daba una tranquilidad, que no se iban a llevar adelante reformas muy radicales, como algunos querían, y eso da algo de tranquilidad”.

Sobre el sistema electoral de Chile, el postulante a La Moneda dijo que “voy a tener que avanzar mucho más en liberarme de los prejuicios de la votación electrónica“, medida que ha sido propuesta en reiteradas ocasiones por Franco Parisi y el (PDG). En diciembre de 2020 se había manifestado en contra de la iniciativa.