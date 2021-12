En su columna semanal publicada en La Tercera, titulada El porvenir de la Patria, el conductor de CNN Chile, Daniel Matamala reflexionó sobre la importancia del voto femenino de cara a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre y la participación de los candidatos en el programa de Franco Parisi.

El texto hace referencia a los panfletos firmados por Acción Mujeres en Chile y distribuidos previo a las elecciones de 1970. “Mujer chilena, el porvenir de la Patria está en tus manos”, decían los folletos.

“En esa época, el voto femenino fue un freno a la izquierda en Chile”, sostiene el periodista, quien explica que si sólo hubiesen votado los hombres, “Allende habría ganado a Alessandri la elección de 1958”.

En ese sentido profundiza en que “esa tendencia no era extraña. En muchos países el voto femenino tendía a ser conservador, proclive a los partidos cercanos a la Iglesia Católica y anticomunista”.

“Medio siglo después, el porvenir de la Patria vuelve a estar en manos de las mujeres. Pero sus preferencias han cambiado”, sentencia y menciona las encuestas publicadas previo a la segunda vuelta en que “Kast gana entre los hombres (…) pero Boric se impone gracias a un amplio apoyo de las mujeres”.

“¿Qué ocurrió?” plantea Matamala. “Primero hay un cambio de tendencia mundial, a medida que el feminismo se convierte en cambio de batalla política”, asegura.

En ese contexto, afirma que “en Chile esa tendencia se reforzó con los dichos del diputado electo Johannes Kaiser, tratando de ‘cómplices’ a las víctimas de abuso sexual, ofreciendo condecorar violadores y cuestionando el derecho a voto de las mujeres”.

“Esto puso el foco sobre el programa de gobierno de José Antonio Kast, que propone eliminar el ministerio de la Mujer, derogar la ley de aborto en tres causales y entregar beneficios a mujeres casadas por sobre las solteras”, añade.

Asimismo, continúa explicando que “más allá de esas explicaciones pueriles -refiriéndose a las declaraciones de Macarena Santelices, que dijo que las propuestas de Sichel estaban en el programa aunque quizás mal redactadas- la campaña de Kast se convenció de que su problema con las mujeres podía costarle la elección”.

Según Matamala, bajo esta premisa es que el comando de la carta republicana sumó a voceras mujeres como Paula Daza, Evelyn Matthei y Marcela Sabat y “comunicó que, de ganar, no cerrará el ministerio de la mujer”.

“El anuncio se vio empañado apenas horas después, cuando Kast fue consultado por la deuda impaga en pensiones alimenticias que mantiene a Franco Parisi con orden de arraigo”, agregó.

En esa línea, revela que “la clave está en la primera parte de la frase. Parisi, hace ver Kast antes de relativizar su deuda, ‘sacó un millón de votos'”.

En cuanto a Boric, “no se queda atrás en esta genuflexión. Aunque él no ha justificado la deuda de Parisi, si aceptó concurrir a su programa ‘Bad Boys’, en un intento por obtener la benevolencia del ‘gran elector'”.

“Como corderos rumbo al matadero, los dos candidatos a ser presidentes de Chile se allanan a ser parte del show de alguien que ha usado todo tipo de excusas para quedarse en Estados Unidos”, complementa.

Por último, el conductor de CNN Chile, señala que “la verdad es que Parisi no viene a Chile porque es un papito corazón perseguido por la justicia chilena. Si Kast y Boric van a su programa, y no son capaces de encararlo, están validando violencia económica que sufren cientos de miles de mujeres chilenas y sus hijos y demostrarán que no tienen los principios mínimos para llegar a La Moneda”.

“Las mujeres los estarán vigilando. Y en manos de esas mujeres, una vez más, está el porvenir de la Patria”, concluye.