Tras los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de noviembre, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró que hoy ha “recibido un mandato y una responsabilidad que es tremenda“.

“Se nos ha encomendado liderar una disputa por la democracia, por la inclusión, por la justicia, por el respeto a la dignidad de todos y de todas”, agregó.

Aunque hoy se posicionó en el segundo lugar, el abanderado presidencial del Frente Amplio señaló que los resultados se siguen ajustando, pero “no va a ser la primera vez que partimos desde atrás“.

“Lo hicimos cuando luchamos por la educación y nos creían, lo hicimos también cuando rompimos el binominal, lo hicimos para la junta de firmas, para las primarias y no me cabe ninguna duda que lo vamos a hacer para esta segunda vuelta con unidad“.

Boric recalcó en que la segunda vuelta “será estrecha, será difícil” pero que buscará vencer junto a sus “compañeros, compañeras y el pueblo de Chile” a José Antonio Kast.

“El desafío que hoy comienza, es un desafío que no vamos a abordar contra algo, no vengo acá a ocupar esta tribuna para hablar en contra del otro candidato, no es mi estilo”, añadió.

“Hoy, venimos a ser los voceros de la esperanza, del dialogo, de la unidad y nuestra cruzada, por la cual nos vamos desplegar por todo Chile, es la cruzada de que la esperanza le gane al miedo“.

El candidato presidencial aprovechó la oportunidad de agradecer a cada una de las personas que confió en su proyecto y a los “miles de chilenos, de personas, de jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores que hoy nos han dicho que tenemos este mandato de liderar este momento histórico”.

“Estamos orgullosos de que esta generación se levante para decirle a Chile que puede ser distinto, puede ser justo, puede ser un país más digno para todos y todas”, manifestó.

El presidenciable además remarcó en que buscará convocar a todos quienes “piensan que no hay tiempo que perder y que debemos combatir de frente la crisis climática, asegurar el derecho al agua, proteger nuestra naturaleza y cuidar el medio ambiente”.

“Tenemos que transmitir un mensaje de esperanza, de tranquilidad, de que somos quienes mejor pueden hoy trabajar por mejorar su calidad de vida y otorgar esa dignidad que ha sido tan esquiva durante los últimos años”.

También invitó a todos quienes trabajaron con Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi y Eduardo Artés, a construir unidad para ganar en la segunda vuelta. “En nuestro proyecto de transformaciones no sobra nadie”.

“Tenemos que conversar, escuchar, convencer, tenemos que atender las preocupaciones y explicar en cada casa, en cada familia que la solución a los problemas que hemos tenido no pasan por endurecer las recetas que fracasaron con Piñera“, señaló.

Gabriel Boric insistió en que “eso nos va a llevar a más confrontación, a más violencia y nosotros queremos la paz social en una sociedad que esté cohesionada, en una sociedad que reconozca a todos sus miembros, que no los discrimine”.

El abanderado de Apruebo Dignidad cerró su discurso expresando en que “la decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola: o avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generosa, más preocupados de los suyos, donde nadie se quede atrás o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión“.

“No salimos a la calle para que al final del día se terminen persiguiendo las ideas de quienes piensan distinto, como propone el candidato de al frente. Por eso le he pedido a mi equipo que desde ya se organicen debates en todos los temas con José Antonio Kast, porque frente a la intolerancia y a la discriminación ni un paso atrás“, sentenció.