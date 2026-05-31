Israel captura el Castillo de Beaufort en el sur del Líbano y Netanyahu ordena profundizar la incursión

(CNN) – El ejército israelí capturó el Castillo de Beaufort, una fortaleza medieval ubicada en el sur de Líbano, cerca de la ciudad de Nabatiyeh, a unos 14,5 kilómetros de la frontera israelí. La operación, que según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) busca desmantelar la infraestructura de Hezbolá en la Cordillera de Beaufort y el área de Wadi al-Saluki, se produjo tras varios días de combates intensos en la zona. Israel ocupó el castillo por última vez hace 26 años, al retirarse del sur del Líbano en 2000.

“Regresamos a Beaufort más fuertes que nunca”, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien calificó la toma como “una etapa dramática y un cambio dramático en la política que estamos liderando”. Las FDI indicaron además que atacaron instalaciones de almacenamiento de armas y centros de mando de Hezbolá en el área costera de Tiro y otros sectores del sur del Líbano.

Escalada más allá del río Litani

La operación se enmarca en una expansión más amplia: Netanyahu confirmó el viernes que las fuerzas israelíes cruzaron el río Litani, que corre entre 30 y 48 kilómetros al norte de la frontera. Su directiva actual es “profundizar y expandir las posiciones en áreas bajo control de Hezbolá”.

El castillo, descrito por la UNESCO como uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval en el Cercano Oriente, recibió protección provisional reforzada de ese organismo a fines de 2024. La escalada podría además complicar las negociaciones entre EE.UU. e Irán, que exige un alto el fuego en Líbano como condición para cualquier acuerdo.