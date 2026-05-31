Cinco mineros atrapados más de diez días en una cueva inundada de Laos salen caminando y sorprenden a sus rescatistas

(CNN) – Cinco hombres atrapados durante más de diez días en un sistema de cuevas inundadas en una zona remota del centro de Laos salieron caminando este sábado, en un desenlace que tomó por sorpresa al equipo de rescate internacional apostado en el lugar. “Literalmente me estaba poniendo el traje de neopreno para entrar cuando ellos salieron por su cuenta”, declaró el buzo australiano Josh Richards.

Los hombres ingresaron a las cuevas en busca de oro —parte de una economía minera informal extendida en regiones rurales de Laos— y quedaron atrapados cuando las lluvias elevaron el nivel del agua. Permanecieron bajo tierra sin comida ni agua durante casi una semana antes de ser localizados, y el ambiente húmedo y confinado les provocó problemas en la piel e intestinales.

Dos personas aún desaparecidas

La alegría del rescate es parcial: dos aldeanos que se cree entraron al sistema de cuevas antes que los cinco rescatados siguen sin aparecer. Los buzos regresaron al sitio el domingo para preparar una búsqueda más profunda, guiados por un nuevo mapa del interior proporcionado por los sobrevivientes. Richards advirtió que el único lugar donde podrían estar es una bolsa de aire ubicada unos 100 metros más adentro, “a través de un pasaje bastante letal”, más estrecho que cualquier zona explorada hasta ahora. Las lluvias nocturnas volvieron a elevar los niveles de agua, lo que complica la operación.

Los medios estatales de Laos enfatizaron las advertencias contra la minería ilegal, actividad que podría acarrear consecuencias legales para los rescatados.