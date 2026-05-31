Encuesta Criteria: Desaprobación al presidente Kast vuelve a subir y llega al 53%, la más alta desde que asumió

La encuesta Agenda Criteria reveló este domingo que la desaprobación del presidente José Antonio Kast volvió a subir a un 53%, alcanzando su nivel más alto desde que asumió el Gobierno en comparación con el 49% registrado a mediados de mayo.

En tanto, su aprobación bajó un punto porcentual, situándose en un 36% en contraste con el 37% que marcó en la última medición. Lo mismo ocurrió con las personas que respondieron no saber si aprobar o desaprobar la forma como Kast está conduciendo su Gobierno, quienes sumaron un 11%.

Respecto a la evaluación de cómo ha manejado la actual administración la situación de “emergencia” que el Ejecutivo planteó, un 46% respondió que es incorrecto, un 34% que es el correcto y un 20% que no sabe. Estos resultados son similares a los obtenidos antes del cambio de gabinete del líder republicano, hito que había causado una baja en su desaprobación en la edición anterior.

En paralelo, sobre el plan de seguridad del Gobierno, un 12% cree que “el gobierno tiene un plan claro de seguridad”, un 35% que “tiene algunas ideas, pero no un plan claro” y un 45% dice que “no tiene un plan de seguridad y está improvisando”.

Proyecto de Reconstrucción Nacional

La percepción ciudadana sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno para aumentar el crecimiento económico sigue dividida: un 37% dice que tendrá un efecto positivo en el país, un 34% sostiene lo contrario y un 29% no lo tiene claro.

En torno al foco de la megarreforma, un 47% cree que “está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos” y un 34% a “favorecer la creación de empleo para la población general”.