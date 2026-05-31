SMA rechaza recurso de Empresa Portuaria Valparaíso y confirma multa de más de $90 millones por “contaminación acústica”

Este domingo, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) rechazó el recurso de la Empresa Portuaria de Valparaíso y confirmó una multa en su contra por contaminación acústica.

El expediente del caso detalló que, en particular, el 25 de abril de 2023 se registraron cinco mediciones de ruido provocadas por distintas maniobras en el puerto (tránsito de camiones, movimiento de grúas y faenas de la carga ferroviaria), las cuales oscilaron entre los 60 y 66 decibeles.

Con esta resolución se mantiene la sanción original de 110 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a cerca de $93,1 millones (a la que intentó apelar la empresa portuaria), la cual deberá ser abonada a la Tesorería General de la República (TGR), según consignó Radio Bío Bío.

La compañía intentó revertir la multa argumentando falta de documentos, problemas en la zonificación, normativas portuarias y la responsabilidad de los concesionarios. Estos argumentos no fueron suficientes para la SMA, que determinó que la empresa tiene la responsabilidad final al ser la administradora del recinto.

Tras conocerse el fallo, la dirigenta de la Agrupación Borde Costero Libre, Claudia Martínez, valoró la resolución tras las denuncias que presentaron vecinos del área por el impacto acústico.

“Tal como dice el fallo de la SMA, la actividad portuaria en el sector que está comprendido en el sector entre Edwards y Francia, que es la denuncia que nosotros hicimos, es incompatible con la salud humana”, declaró al medio antes citado.