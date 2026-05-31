Pulso Ciudadano previo a Cuenta Pública: Aprobación de Kast se mantiene en 31% y un 65,7% cree que no hay plan de seguridad

La Encuesta Pulso Ciudadano de Active Research del último mes de mayo reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast se estabilizó y se mantiene en un 31% por segundo mes consecutivo, ad portas de su primera Cuenta Pública.

Al ser consultados por “¿Apruebas o desapruebas la forma en que José Antonio Kast está conduciendo su gobierno?”, un 53,3% dijo que lo desaprueba, un 31% que lo aprueba y un 15,7% señaló no saber.

En la edición anterior, la aprobación del presidente subió al 31,2% después de meses a la baja tras su llegada a La Moneda, y a casi inicios de junio se mantuvo, aún sin superar la de marzo de un 34,7%.

Un panorama similar enfrenta la confianza hacia el presidente, que apenas tuvo cambios en la percepción pública: un 23,2% respondió tenerle “mucha o total confianza”, un 25,1% “mediana confianza” y un 51,7% “poca o nada de confianza”.

Entre estos porcentajes, la desconfianza hacia el Ejecutivo se pronuncia más en jóvenes de 31 a 40 años con un 61,2% y en las mujeres con un 55,4%.

El estudio fue realizado entre el 27 y 29 de mayo y se encuestó a 1.082 personas sobre distintos temas de la contingencia nacional.

Un 65,7% cree que el Gobierno no tiene un plan concreto en seguridad

El arribo de Martín Arrau a la cartera de Seguridad Pública, tras la salida de Trinidad Steinert, no estuvo exento de polémicas al no haber aún claridad sobre cuál es la estrategia de seguridad del Gobierno para el país, algo sobre lo que Steinert tampoco dio certezas.

En la percepción pública, ante la pregunta de si el Gobierno del presidente Kast tiene un plan de seguridad concreto, un 65,7% cree que no, un 19,5% afirma que sí y un 14,7% dice no saber.

Esta opinión de que no existe un plan de seguridad es compartida tanto por opositores del Gobierno (con un 93,7%) como por independientes (69,5%) y afines a la derecha política (42,7%).

Este es un hecho importante, considerando que la delincuencia llegó a su nivel más alto en 2026 dentro de la percepción ciudadana de los principales problemas del país, subiendo hasta el 47,9% en esta medición.

Se registra una diferencia de 6,8 puntos porcentuales (pp.) en comparación con la primera encuesta de marzo, que arrojó un 41,1% a tres meses del comienzo del período de José Antonio Kast.

En segundo lugar se encuentra la inflación y el alza de precios, con un 25,7%, seguida de salud con un 21,8% y desempleo con un 21,5%.