Chevesich confirma que la Suprema revisará sumarios por licencias médicas y no cierra la puerta a remociones de jueces

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reveló que el pleno del tribunal revisará en conjunto todos los sumarios abiertos contra jueces que viajaron al exterior con licencia médica, con el fin de unificar criterios y evitar disparidades en las sanciones.

La decisión llega en medio de cuestionamientos por el trato diferenciado que habrían recibido los funcionarios judiciales frente a otros servidores públicos sancionados por las mismas faltas.

Consultada sobre la posibilidad de invocar el artículo 80 de la Constitución para abrir cuadernos de remoción, Chevesich no descartó la herramienta: “Ahí está la norma, ese artículo existe, pero qué va a pasar no puedo decirlo”.

En conversación con La Tercera, añadió que cualquier decisión requerirá conocer el mérito de cada caso concreto. En relación a la solicitud de la UDI para remover al juez Daniel Urrutia, señaló que “el que tiene que tomar una decisión sobre la materia es el presidente de la República”.

Atraso judicial y demanda de más recursos

En paralelo, Chevesich defendió su plan de gestión, que usa el sistema informático Quantum para identificar tribunales con bajo rendimiento mediante indicadores ajustados tras reuniones con 100 jueces civiles. La presidenta reconoció que la dotación actual es insuficiente y planteó al ministro de Justicia la necesidad urgente de reforzar los tribunales y la Defensoría Penal Pública. “Si no se dota al Poder Judicial y a la Defensoría, el funcionamiento es imposible”, advirtió.

El pleno también inició notificaciones a funcionarios judiciales morosos con el crédito solidario universitario, calificando esa deuda como una eventual falta a la probidad.