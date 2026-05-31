Trump ofrece actuar él mismo en el festival Freedom 250 tras la retirada masiva de artistas del cartel

El festival Freedom 250, programado para celebrarse en el National Mall de Washington D.C. entre el 25 de junio y el 10 de julio como parte de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, enfrenta una crisis de cartel tras la retirada de múltiples artistas. Varios de ellos alegaron que les presentaron el evento como apolítico antes de que se anunciara públicamente su vinculación con Donald Trump.

Morris Day & The Time, Young MC, Bret Michaels, The Commodores y Martina McBride cancelaron su participación en días sucesivos. Young MC fue directo en Instagram: “A los artistas nunca se les informó sobre ninguna participación política en el evento”.

Trump respondió el sábado con una extensa publicación en Truth Social en la que descartó a los artistas como “de Tercera Categoría” y se ofreció a reemplazarlos personalmente. “Estoy pensando en traer al Número Uno en Atracción en cualquier parte del Mundo… DONALD J. TRUMP”, escribió, y anunció que instruía a sus representantes a estudiar la realización de un “Mitín AMERICA IS BACK” en el mismo lugar y hora.

Una disputa también sobre el nombre

Según reportó NME, el grupo Real Milli Vanilli emitió un comunicado distanciándose de cualquier acto que use ese nombre en el festival, aunque Fab Morvan, integrante del grupo original, confirmó que sí actuará. “Estoy aquí para entretener y unir a las personas, no dividirlas”, declaró a Rolling Stone.