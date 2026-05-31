Trump responde texto Irán: Exige lenguaje más duro en el acuerdo de cese de hostilidades y extiende las negociaciones otra semana

(CNN) – Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto se extendieron una semana más luego de que el presidente Donald Trump devolviera el borrador del acuerdo con modificaciones tras una reunión con asesores el viernes. Según funcionarios, Trump exige un lenguaje más duro en torno a los compromisos nucleares de Irán y la reapertura del Estrecho de Ormuz, aunque un funcionario extranjero familiarizado con el asunto indicó a CNN que los cambios no son sustanciales.

La sesión del viernes terminó sin una decisión concluyente, pese a que Trump había anticipado que tomaría una “determinación final” durante ese encuentro y anunció la semana anterior que el acuerdo estaba “en gran parte finalizado”. El mandatario también expresó reservas sobre el alivio financiero que podría recibir Irán, comparando la posibilidad con las “paletas de efectivo” del acuerdo nuclear de la era Obama.

Brechas que persisten

Las posiciones de ambas partes siguen distantes en puntos clave. Irán afirma de forma consistente que no discute los detalles de su programa nuclear en las negociaciones actuales, en contradicción con lo que Trump describió en redes sociales. Teherán también exige compensación económica como condición del acuerdo, algo que Trump niega que esté sobre la mesa.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió el domingo que ningún acuerdo se aprobará hasta que se garanticen los “derechos” de Teherán. Mientras tanto, el bloqueo naval de EE.UU. continúa activo: el viernes el ejército inhabilitó un quinto buque comercial que se dirigía a puertos iraníes.