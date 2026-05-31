Kast previo a Cuenta Pública: “Las personas tenían una expectativa muy alta, por eso quiero hacer un llamado a la esperanza”

Ad portas de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast evaluó sus primeros meses en el Gobierno y reveló que su mensaje estará centrado en “hacer un llamado a la esperanza” en relación a las expectativas en su administración.

Al ser consultado por las expectativas públicas sobre su gobierno, y cómo evaluaría el comienzo de su período, el líder republicano aseguró en El Mercurio (Emol) que están “avanzando a paso firme”.

“Uno siempre piensa en cómo lo van a evaluar; es difícil autoevaluarse. Pero diría que vamos avanzando a paso firme. Las personas tenían una expectativa muy alta y nosotros estamos conscientes de eso. Por eso quiero hacer un llamado a la esperanza. Lo que quiero plantear en la Cuenta Pública es eso, un llamado a la esperanza”, anunció.

Kast mantuvo que la administración actual ha “ido recuperando la confianza del mundo”: “¿Por qué en Chile hay índices de inversión como no se habían visto hace años? Porque hemos ido recuperando la confianza del mundo en la gestión que realiza un equipo. El canciller un día está en Estados Unidos, al siguiente en India. Hay un ministro de Economía y Minería que soluciona los problemas a cada inversionista que va llegando. Hay un Comité de Ministros que se reúne permanentemente y que antes no lograba reunirse por Zoom”.

“En Bienes Nacionales ya se hizo un catastro de todas las propiedades que están traspasadas al Estado por herencia vacante. En Agricultura, sin que haya hecho noticia, se destrabó la línea de transmisión entre Valdivia y Chiloé. No estamos anunciando cada una de las cosas, pero tenemos a todos los ministros desplegados a lo largo de Chile”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a los cuestionados recortes del presupuesto del 3% en cada ministerio, con la excepción de algunos como el Ministerio de Salud (Minsal), que fue de un 2,4%, y aseguró que desde el Gobierno no van “a afectar ningún derecho social, pero las incivilidades no son derechos sociales”.

“Una incivilidad es no pagar el CAE. Una incivilidad es saltarse el pago del metro. Una incivilidad es destruir un bien público. Es rayar un monumento. Por eso estamos avanzando en el rol único de vándalos. Cada monumento que se destruye implica un gasto”, agregó.

“Cuando uno convoca a alguien, no lo convoca a un proyecto de 60 o 90 días”

El Ejecutivo también abordó el cambio de gabinete de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la extitular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, tras sus cuestionados desempeños, poniendo fin a su trayectoria en La Moneda en menos de 70 días.

Este cambio de gabinete abrió otro flanco de críticas contra Kast al convertirse en uno de los más rápidos desde el retorno a la democracia; no obstante, fue bien recibido por la opinión pública, ya que, según lo que indicó la Encuesta Cadem del miércoles 20 de mayo, un 87% de los encuestados está de acuerdo con el cambio de gabinete y la aprobación del mandatario subió al 40%.

Kast enfatizó que “cada cambio de gabinete es complejo para un presidente, más allá de si hay Cuenta Pública o no. Es duro”. Asimismo, sostuvo que “cuando uno convoca a alguien, no lo convoca a un proyecto de 60 o 90 días. Lo invita a un proyecto de gobierno. Pero más allá de las fechas, uno tiene que tomar las decisiones cuando corresponden”.

También evitó señalar como un error el tener un gabinete conformado por independientes sin experiencia política, como fue el caso de Sedini y Steinert: “Refleja lo que dije en campaña. Que este iba a ser un gobierno más amplio de lo que las personas pensaban. Dentro de las personas independientes en el gabinete hay un biministro de Economía y Minería y el nivel de inversiones que tenemos es impresionante”.

Siguió con el caso de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y la titular de Salud, May Chomali: “En Medio Ambiente, ¿quién discute las capacidades de la ministra? Todos dicen que hay un antes y un después. El Comité de Ministros se reúne de manera regular y extraordinaria para sacar adelante los procesos. En la cartera de Salud, la ministra es independiente y ella con sus subsecretarios están logrando cosas que parecían imposibles en la materia…”

Sobre la fusión de ministerios y la aparición de más biministros en La Moneda —con Claudio Alvarado instalado en Interior y la Segegob—, Kast no descartó la idea de “seguir avanzando” con ello.

“Queremos modernizar el Estado. Y dentro de esa modernización, saber qué sinergias hay entre distintos ministerios. Al haberse creado el Ministerio de Seguridad, quedó el espacio para que Interior asumiera otro rol; hoy tenemos un biministro. En Obras Públicas y Transportes se da una confluencia y tenemos que analizar en el tiempo si se puede avanzar a eso”, expresó.

Cerró el tema diciendo que: “A nivel político, hoy hay bastante consenso en que el Ministerio del Interior sí podría tomar la función de vocería. Podemos iniciar una discusión política y legislativa en esa área. Pero las cosas van madurando a su tiempo”.

Indultos presidenciales

El traslado de reos con penas comunes del Centro Penitenciario Tiltil, más conocido como Punta Peuco, despertó dudas sobre si el Ejecutivo modificará el régimen luego de que el expresidente Gabriel Boric haya eliminado su carácter de cárcel especial para violadores de derechos humanos.

Pero también volvieron a resurgir los posibles indultos que el mandatario podría realizar durante su Gobierno, que señaló anteriormente que analizaría “caso a caso” y que no hizo “una promesa absoluta de que iba a indultar a todas las personas”.

“Nosotros queremos ordenar y abrir un debate político y buscar la unidad. Chile requiere unidad. Pero, sentémonos a conversar. Vuelvo a insistir, llevemos las cosas a la realidad que afectó a Chile en ese momento de violencia. Veamos situaciones concretas. De personas que tuvieron una sanción y otras que no tuvieron sanción. Porque si uno los mira, fueron hechos similares con resolución distinta“, explicó Kast.

Y añadió: “Sentémonos con los actores políticos a ver cómo superamos esas tensiones para que no volvamos a sufrir esas divisiones que hasta el día de hoy existen por hechos ocurridos hace más de 50 años“.