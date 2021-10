La encuesta de Plaza Pública Cadem correspondiente a la tercera semana de octubre arrojó que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lideraría la carrera presidencial de cara a noviembre.

El abanderado del Frente Social Cristiano marcó el 21% de las preferencias, seguido con un 20% por parte de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Además, la encuesta también informó que Boric se impondría ante todos los candidatos, ante una eventual segunda vuelta.

Lee también: Boric llamó al diálogo en La Araucanía y Kast respondió: “No se puede dialogar con armas sobre la mesa”

Asimismo, Yasna Provoste obtuvo un 12% de las preferencias, mientras que Sebastián Sichel solo el 7%, completando una caída de 17 puntos desde el 30 de julio.

Siguen Franco Parisi con un 6%, Marco Enríquez-Ominami con un 4% y Eduardo Artés con un 3%.

Ante un escenario de segunda vuelta, Boric le ganaría por 4 puntos a Provoste (39% vs 35%), por 6 puntos a Sichel (41% vs 35%) y por 8 puntos a Kast (43% vs 35%).