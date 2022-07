(CNN) – En un audaz intento por controlar la inflación, el Banco Central Europeo anunció este jueves que subirá su tasa de interés principal en medio punto porcentual.

Es la primera vez desde 2011 que el BCE sube las tasas y lleva el principal tipo de interés de Europa de nuevo a cero. Las tasas en la región han sido negativas desde 2014.

La medida, que entrará en vigor el 27 de julio, se produce en un momento en que Europa lucha contra una inflación récord alimentada por el aumento de los precios de la energía. La inflación anual en la Unión Europea se disparó al 9,6% en junio. En los 19 países que utilizan el euro alcanzó el 8,6%.

We have raised interest rates for the first time in 11 years, and more increases are likely in the coming months.

— European Central Bank (@ecb) July 21, 2022