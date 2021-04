Cuando el primer retiro de fondos de pensión fue discutido en el país, todos los técnicos decían que era una pésima idea, independiente de su posición política. Tras un segundo y con un tercero ad portas, ya han dejado de comentar la criticada política pública.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó su opinión crítica de la medida que busca habilitar un nuevo retiro de 10% de los fondos de capitalización individual en las AFP.

Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental para el FMI, compartió un análisis que desde la distancia se traduce más como un llamado al gobierno a insistir en ayudas a todo quien lo necesite, más que recurrir a la merma de capital que significa un nuevo retiro de fondos.

“Chile sería, de acuerdo a nuestros pronósticos, la primera economía en América Latina que exhiba un nivel de producción de Producto Interno Bruto mayor que el de 2019 y que eso ocurra durante 2021″, dijo Werner.

Por ello, el director occidental indicó que “bajo las políticas ya anunciadas el desempeño de Chile va a ser adecuado“.

“Hacerlo a través de un tercer retiro de fondos de pensiones no es necesario y además no es el vehículo apropiado. (Es) seguir deteriorando un factor estructural del sistema de pensiones en Chile cuando no es necesario. Y segundo, Chile tiene mecanismos si fueses necesario hacer algo para apoyar más a la población, no tendría por qué hacerlo generando los costos institucionales y de mediano plazo que esto generaría en los fondos de pensiones porque estaría descapitalizando las cuentas individuales de muchas familias”, expresó Werner.

Finalmente, afirmó que un tercer retiro de fondos “tampoco sería bien focalizado, porque quién nos dice que las familias que estarían generando esos retiros son las que de veras necesitan estos recursos”.

“Creemos que no es necesario y de ser necesario, habría mejores mecanismos de política. Y lo mismo operaría con respecto a los fondos de cesantía. Claramente tiene que usarse para los fines que fue diseñado”, concluyó el doctorado del MIT.

