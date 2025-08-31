Deportes colo colo

Vicente Pizarro tras victoria de Colo Colo en el superclásico: “Con nuestra gente nos tenemos que hacer fuertes”

Por CNN Chile

31.08.2025 / 17:45

Tras el pitazo final, el volante se mostró satisfecho por el triunfo ante su gente y destacó la importancia de hacerse fuertes como locales.

Vicente Pizarro se convirtió en el gran protagonista del Superclásico 198, donde Colo Colo venció 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

“Este partido había que ganarlo como fuera. Desde el primer minuto se sintió un ambiente que no se vivía hace tiempo, la gente vino a alentar y eso se notó. Con nuestra gente nos tenemos que hacer fuertes”, declaró a TNT Sports.

Pizarro valoró la dificultad del encuentro: “Sacamos un partido complicado ante un rival que viene muy bien”.

En lo personal, el mediocampista señaló estar contento al contribuir al club con la victoria.

“Estoy contento por mí y mis compañeros; lo merecíamos mucho, por la gente que vino hoy, hacía tiempo necesitábamos un día así”, destacó.

“Lo más importante es ganar, clásico o lo que sea. Los clásicos acá o donde sea hay que ganarlos, estamos contentos”, sentenció el volante.

