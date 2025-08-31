Deportes superclásico

Vicente Pizarro escribió la historia del Superclásico 198 con un solitario gol en el Monumental

En un partido marcado por la tensión y las fricciones, el conjunto albo venció 1-0 a Universidad de Chile.

Colo Colo se impuso este domingo en el Superclásico 198 frente a Universidad de Chile, en un duelo disputado en el Estadio Monumental y marcado por la tensión y los roces dentro del campo de juego.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 81, cuando Vicente Pizarro aprovechó un rebote en el área para conectar el balón y anotar el tanto que le dio el triunfo a los albos.

Con esta victoria, Colo-Colo suma 31 puntos y asciende hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones.

En tanto, Universidad de Chile, pese a la derrota, se mantiene en el tercer puesto con 38 unidades.

