Gustavo Álvarez en antesala de duelo contra Lanús: “Siento una gran responsabilidad y orgullo por lo construido con este plantel”

El técnico azul anticipó el duelo internacional frente a Lanús, destacando el crecimiento del equipo durante sus dos años de trabajo y el desafío de mantener el nivel competitivo en instancias decisivas.

Universidad de Chile enfrentará hoy a las 19:00 horas a Lanús en el Estadio Nacional, sin la presencia de público azul debido a los castigos impuestos por la Conmebol, tras los incidentes ocurridos en Avellaneda luego del partido ante Independiente.

Entre las bajas del conjunto universitario destaca el mediocampista argentino Nicolás Fernández, quien quedó fuera de la nómina para este compromiso, aunque se espera que esté disponible para el clásico universitario número 201, programado para el domingo.

Lanús y el clásico con Universidad Católica

En conferencia de prensa, el director técnico Gustavo Álvarez se refirió al cuadro argentino, destacando su estilo de juego y solidez: “Es un equipo ordenado y muy práctico. Me parece que el recambio es importante; los méritos los reflejan los resultados”.

Respecto al clásico ante la Universidad Católica, el técnico azul aseguró que su foco está completamente en el duelo de esta noche: “El partido con Católica… nosotros estamos 100% enfocados en Lanús. La prioridad y el enfoque en los entrenamientos es Lanús. Sé que después tenemos un partido con Católica, y cuando está programado, hay que aceptarlo, prepararlo y ganarlo”.

Historial de enfrentamientos técnicos

El entrenador argentino Mauricio Pellegrino, actual técnico de Lanús, dirigió a Universidad de Chile durante la temporada 2023 y ya se ha enfrentado en dos ocasiones a Álvarez, tanto en Chile como en Argentina. Consultado sobre si el conocimiento del plantel le da una ventaja al estratega granate, Álvarez respondió:

“Con Mauricio nos enfrentamos cuando él dirigía a Vélez y yo a Patronato; también aquí en Chile, cuando Universidad de Chile enfrentó a Huachipato. Me parece una persona correcta y una muy buena persona. Por ser compatriotas, siempre nos hemos saludado de forma afectuosa y respetuosa. Respeto su trabajo. En cuanto al conocimiento de los jugadores, hoy con toda la información que hay, todos tienen acceso a una radiografía del otro equipo. No creo que sea ventaja”.

Formación titular

La formación azul estaría prácticamente definida, despejando dudas sobre eventuales cambios. En portería estará Gabriel Calderón; en defensa, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Fabián Hormazábal. En el mediocampo, Matías Sepúlveda por la izquierda, Maxi Guerrero por la derecha, con Charles Aránguiz e Israel Poblete en el centro. Más adelante, Lucas Assadi y Javier Altamirano acompañarán al eje de ataque Nicolás Guerra, quien finalmente se impuso a Lucas Di Yorio en la disputa por la titularidad.

El conjunto granate llega en un gran momento: en cuartos de final eliminó a Fluminense y acumula ocho partidos sin perder, tanto en el torneo local como en competencias internacionales.

Álvarez cerró sus declaraciones refiriéndose a sus dos años al mando del equipo y al significado de esta instancia internacional:

“Primero, siento una gran responsabilidad; segundo, un privilegio estar en esta instancia; y tercero, un gran orgullo. Orgullo por lo que fuimos construyendo con este plantel en dos años de trabajo. Espero poder coronarlo de la mejor forma”.

Trasmisión de la semifinal

El enfrentamiento de ida está programado para las 19:00 horas. Será transmitido atreves de ESPN y DSports y las aplicaciones Disney+ y DGO