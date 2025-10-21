Clásico universitario: Precio de entradas y dónde ver el duelo entre la U y la UC en el Claro Arena

El duelo se disputará este domingo 26 en San Carlos de Apoquindo.

Este domingo 26 de octubre se disputará una nueva edición del clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, correspondiente a la fecha 25 del Campeonato Nacional Itaú. El encuentro se jugará en el recientemente inaugurado estadio Claro Arena, ubicado en San Carlos de Apoquindo, con capacidad para 20 mil espectadores.

Pese al aforo del recinto, el partido contará solo con público local, manteniendo la medida aplicada en los últimos clásicos del fútbol chileno.

La Universidad de Chile llegará al duelo tras disputar las semifinales de ida de la Copa Sudamericana frente a Lanús en el Estadio Nacional, mientras que Universidad Católica viene de derrotar por 3-0 a Everton, con un triplete de Fernando “Toro” Zampedri, el pasado domingo 19 de octubre.

En la antesala del encuentro, el cuadro cruzado cedió sus instalaciones al plantel de Lanús para realizar su última práctica antes del compromiso ante los azules, gesto que fue destacado en redes sociales.

Dónde ver el encuentro

Las entradas estarán disponibles a través de Punto Ticket, con precios que irán desde $10.000 hasta $120.000.

La preventa para socios y abonados comenzará este martes 21 de octubre a las 12:00 horas, con acceso exclusivo para Socios Cruzado Full, Plus, Junior, Región y Abonados 2025 Premium y Plus.

En tanto, la venta general se abrirá el miércoles 22 de octubre a la misma hora.

El partido será transmitido en vivo por TNT Sports HD y Zapping, disponible desde cualquier lugar de Chile.