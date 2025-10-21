“Chileno, te vamos a matar”: Jugadores de Argentina Sub 20 entonan cánticos ofensivos en el Aeropuerto de Santiago

El registro muestra a integrantes de la selección argentina Sub 20 entonando cánticos contra Chile en el Aeropuerto de Santiago, tras perder la final del Mundial ante Marruecos.

Una nueva polémica marcó el cierre del Mundial Sub 20 Chile 2025. A través de redes sociales, se difundió un video en el que se observa a jugadores de la selección argentina Sub 20 entonando cánticos ofensivos contra Chile mientras esperaban su vuelo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En el registro, los futbolistas corean frases como: “Chileno, te vamos a matar, chileno te vamos a matar, Chile no vas al Mundial”, luego de haber caído por 2-0 ante Marruecos en la final disputada el domingo en el Estadio Nacional.

La derrota dejó a la “Albiceleste” sin título y en medio de un ambiente hostil, marcado por los abucheos del público chileno, que apoyó masivamente al conjunto marroquí durante la final.

El video de los cánticos, grabado por testigos y compartido en redes sociales, provocó indignación entre usuarios chilenos y llamados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para pronunciarse sobre el comportamiento del plantel juvenil.