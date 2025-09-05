Sudamericana: Universidad de Chile manda a Independiente a reclamar a la FIFA y califica sus críticas como “inaceptables e intolerables”

Finalmente, desde la dirigencia azul advirtieron que se reservan "expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia".

Nada bien cayeron en Universidad de Chile el comunicado del club Independiente de Argentina, criticando a la Conmebol y a su presidente, Alejandro Domínguez, tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana.

Este jueves el órgano del futbol sudamericano emitió un comunicado tras los graves incidentes ocurridos en el partido de octavos de final de la Sudamericana entre rojos y azules, descalificando al club de Avellaneda del torneo.

La reacción del club liderado por Néstor Grindetti fue protestar contra la Conmebol y Domínguez y demandar el retiro de cualquier elemento del club del Museo de la Conmebol.

Como sea, tras el berrinche del club argentino, desde Universidad de Chile declararon que el comunicado de los rojos “plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de CONMEBOL y de su Presidente, las cuales resultan INACEPTABLES e INTOLERABLES (sic)”.

“Todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano”, plantearon desde el CDA.

Agregaron que “asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras Federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente”.

“En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa CONMEBOL y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su Federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zurich, Suiza”, complementaron.

Finalmente, desde la dirigencia azul advirtieron que se reservan “expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia”.