Independiente sorprende con berrinche contra la Conmebol tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana: “Sáquennos de su museo”

El club argentino emitió un duro comunicado en el que califica de “política” la decisión que clasificó a Universidad de Chile, alegando que la entidad prioriza los intereses comerciales por sobre los valores deportivos.

El Club Atlético Independiente de Argentina ha intensificado su disputa con la Conmebol, luego de que el ente rector del fútbol sudamericano lo descalificara de la Copa Sudamericana, permitiendo el avance de Universidad de Chile a los cuartos de final.

A través de un comunicado dirigido al presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez, la institución de Avellaneda expresó su profundo descontento con el fallo, que consideran “ignora sus reglamentos vigentes y condena injustamente” a su equipo.

Duro ataque a la U y a la Conmebol

En el documento, Independiente critica duramente la decisión, argumentando que la Conmebol ha favorecido a un modelo de “sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial” como el de Universidad de Chile, en desmedro de la “esencia del fútbol sudamericano” que, a su juicio, representan los clubes tradicionales.

“Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política”, sostiene el texto, añadiendo que “el fútbol de los clubes con el modelo de asociación civil, sostenido durante más de un siglo por el sacrificio de millones de hinchas, queda así relegado”.

El club argentino insiste en que la resolución sienta un “precedente nefasto”, al premiar a un equipo que recurrió a la “violencia más brutal” para suspender un partido que, afirman, estaba en peligro de perder en la cancha. “En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, asevera el club en su comunicado.

Independiente exige el retiro de sus trofeos del museo de Conmebol

En una medida sin precedentes, Independiente solicitó formalmente a la Conmebol la devolución inmediata de sus trofeos y objetos históricos exhibidos en el Museo de la institución en Paraguay, mientras Alejandro Domínguez se mantenga en la presidencia.

La directiva del equipo justifica este particular pedido argumentando que no pueden permitir que su legado, construido sobre valores deportivos, sea exhibido en un lugar que, a su juicio, los contradice. “No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”, señala el texto.

Finalmente, Independiente concluye su defensa reiterando que el fallo que clasificó a Universidad de Chile es una “violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas”, y que la “gloria se busca siempre con las manos limpias”.