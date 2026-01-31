Universidad de Chile anuncia querella contra detenidos por graves incidentes en el Estadio Nacional

El Club Universidad de Chile informó de las medidas que tomará tras los desmanes realizados por parte de la barra azul.

El comienzo de la participación de la Universidad de Chile en La Liga de Primera 2026 se vio seriamente empañada por los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional.

Horas antes del encuentro, Los de Abajo, barra brava del club, habían amenazado con boicotear el comienzo del campeonato chileno en protesta por el alto valor de las entradas y la sanción aplicada a 3.327 hinchas azules, medida adoptada tras los incidentes ocurridos en la galería durante la última fecha del torneo anterior, cuando el cuadro laico actuó como local.

El encuentro, en el que la “U” enfrentaba a Audax Italiano, comenzó con el sector sur, lugar tradicional en la que se ubica la barra brava del equipo, totalmente vacía, anticipando lo que estaba por ocurrir.

Tras unos minutos, un grupo de hinchas entró violentamente al sector, huyendo rápidamente de la presencia policial.

Sin embargo, con el correr del partido los hechos de violencia se hicieron presente, con quema de butacas y lanzamiento de proyectiles, lo que derivó en la suspensión momentánea del encuentro.

Frente a estos hechos, la Universidad de Chile anunció a través de un comunicado la decisión de presentar una querella contra los cuatro detenidos por los graves incidentes en el Estadio Nacional.

Además, el club anunció que ejercerán acciones judiciales contra todas las personas que serán identificadas por el sistema biométrico, a quienes también aplicarán el derecho de admisión.

Finalmente, Azul Azul informó la reparación de la galería sur, esto para la realización del encuentro amistoso que se disputará este sábado, entre los planteles femeninos de la Universidad de Chile y River Plate.