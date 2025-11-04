U. de Chile renueva a Javier Altamirano: Seguirá hasta la temporada 2028

El club azul confirmó la renovación del mediocampista, figura en la campaña de la Sudamericana 2025.

El club Universidad de Chile anunció este martes 4 de noviembre, a través de sus redes sociales, la renovación oficial del mediocampista Javier Altamirano, quien extendió su contrato con el cuadro universitario hasta la temporada 2028.

Renovaciones e historial

La noticia se suma a las recientes renovaciones de Fabián Hormazábal e Israel Poblete, quienes también continuarán en la institución azul.

Altamirano ha sido una de las piezas clave del esquema del director técnico Gustavo Álvarez, consolidándose como un jugador fundamental en el último periodo competitivo. En su comunicado oficial, el club destacó que el volante “ha defendido nuestra camiseta con orgullo y firmeza en 40 partidos, donde anotó 7 goles y entregó 3 asistencias. Nos ayudó a pelear en todos los frentes y a volver a dejar huella en el panorama internacional tras alcanzar las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2025”.

El mediocampista llegó a comienzos de año en calidad de préstamo desde Estudiantes de La Plata, y gracias a su rendimiento futbolístico y su aporte humano, logró quedarse definitivamente en el plantel azul por tres años más.

Impresiones de Javier Altamirano

“Es un orgullo pertenecer 100% a esta institución. Me pone muy contento cumplir esta meta que tenía desde el inicio del año. Me toma en un momento muy especial y feliz. Representar a este club es algo natural, nada forzado”, señaló el jugador.

Altamirano también agradeció el cariño de la hinchada azul: “No pensé que iba a conectar tan rápido con la gente. Me pone muy feliz generar eso, que sea algo recíproco, porque intento dar lo mejor de mí, y es lindo que la gente lo vea y lo valore”.

Finalmente, destacó la importancia del compañerismo dentro del plantel y sus metas a futuro: “Los lazos son los que te llevan a obtener buenos resultados. Caí en un lugar muy lindo. Mi prioridad es jugar partido a partido y que, poco a poco, se vayan dando las cosas”.