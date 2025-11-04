Brujas vs. Barcelona: Horario, canal y cómo ver en vivo el partido por la Champions League

El Barcelona visita al Club Brujas por la cuarta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El miércoles 5 de noviembre se vivirá un nuevo desafío europeo en la UEFA Champions League 2025-2026, cuando el FC Barcelona visite al Club Brujas por la cuarta fecha de la fase liga del torneo continental.

El encuentro se disputará en el estadio Jan Breydel, casa del conjunto belga, que intentará sumar su segunda victoria en la competencia. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán escalar posiciones para consolidarse entre los ocho primeros de la tabla general.

El Brujas llega motivado tras un sólido arranque en la Champions y con el respaldo de su hinchada, mientras que el Barcelona afronta el compromiso con la obligación de recuperar terreno y mantener vivas sus aspiraciones en Europa.

Fecha, hora y dónde ver