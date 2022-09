(CNN) — El currículum de Tom Hardy está lleno de escenas de alta intensidad, desde enfrentarse a Batman como Bane hasta ser el anfitrión del simbionte alienígena Venom e interpretar el papel principal en la película postapocalíptica Mad Max: Fury Road.

Ahora, la estrella del cine puede agregar campeón de artes marciales a su lista de logros llenos de acción.

El actor inglés de 45 años ganó el oro en el Campeonato Abierto de Jiu-Jitsu Brasileño UMAC 2022 después de ingresar silenciosamente a la competencia, dijeron los organizadores a CNN.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Hardy dijo: “Para mí, el entrenamiento simple (como pasatiempo y amor privado) ha sido fundamentalmente clave para desarrollar aún más un sentido más profundo de resiliencia interior, calma y bienestar“.

Hardy señaló que era un honor representar a la organización sin fines de lucro REORG, que trabaja con veteranos, militares activos y socorristas para usar el Jiu-Jitsu brasileño y el entrenamiento físico como una forma de terapia.

Mientras los espectadores y otros competidores quedaron atónitos cuando Hardy apareció en el salón de actos de la escuela en Milton Keynes, Inglaterra, los organizadores dijeron que simplemente estaba “cumpliendo su palabra”.

Imagine signing up for a jiu-jitsu competition and having to face Bane 😂

🎥 geoffpavey | TikTok pic.twitter.com/5WvG1faWWx

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 23, 2022