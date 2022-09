Un emotivo encuentro conmovió a las redes sociales. En el marco de la 77° asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric y el actor Pedro Pascal se encontraron en el homenaje por el aniversario 50 del histórico discurso de Salvador Allende ante la ONU.

El actor de The Last Of Us, Narcos, The Mandalorian, Game of Thrones, The Mentalist, entre otras series y películas, fue invitado al homenaje al ex presidente chileno en el Instituto Cervantes de Nueva York.

En la instancia, la senadora Isabel Allende entregó unas palabras sobre el legado de su padre. Asimismo, Marcia Tambutti, nieta del otrora mandatario y presidenta del directorio de la Fundación Salvador Allende, también dio un discurso.

Cuando la ceremonia terminó, Pascal se acercó a Boric para saludarlo con gran emoción.

En varias oportunidades durante el período de campaña presidencial, el actor radicado en Estados Unidos mostró su apoyo público al entonces candidato Boric. El primer acercamiento fue cuando Pascal compartió una fotografía editada, la cual, posteriormente, se hizo realidad.

A pocos días de finalizar la campaña por la presidencia, el meme se hizo realidad y las redes sociales estuvieron marcadas por una fotografía en donde se ve a ambos con una polera con la cara del otro.