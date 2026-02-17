Tenista español afirma que jugar contra Chile por Copa Davis “es de lo peor que te puede pasar”

Jaume Munar expresó sus sensaciones de cara al duelo por la Copa Davis entre Chile y España a disputarse en territorio nacional en septiembre.

A falta de siete meses para la próxima fase de la Copa Davis, el tenista español, Jaume Munar (37°), ya palpita lo que será el duelo frente a Chile por la segunda ronda de los Qualifiers del torneo.

España —que se saltó la primera ronda por ser subcampeona— esperaba por el ganador entre Chile y Serbia para la siguiente ronda del certamen y el conjunto capitaneado por Nicolás Massú, tuvo una impecable llave contra los europeos, ganando la serie por 4-0.

Por sorteo, Chile se aseguró la localía para recibir a los españoles entre el 18 y 20 septiembre próximo por los octavos de final de la “ensaladera de plata”. Esto, ya generó reacciones desde la banca española, que tendrá que venir a jugar a Chile para disputar el paso a las finales de la Davis.

Jaume Munar, tercera mejor raqueta de los españoles, dio sus primeras impresiones tras haber salido sorteado contra la escuadra nacional y aseguró que venir a jugar a Chile por Copa Davis “es de lo peor que te puede pasar“.

“La realidad es que enfrentarse a Chile, a nivel de condiciones, viaje y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar”, señaló al medio especializado en tenis, Punto de Break.

¿Vendrá el tenista número 1 del mundo, Carlos Alcaraz a Chile?

Es una de las grandes incógnitas que ha generado el sorteo de la Copa Davis, tras conformar el enfrentamiento entre Chile y España, es sí vendrá Carlos Alcaraz, tenista número uno del mundo a disputar la llave contra Chile.

Sin embargo, esta se disputaría el tercer fin de semana de septiembre, justo una semana después del último Grand Slam del año, el US Open. De tener una buena presentación en el major estadounidense, es casi seguro que el murciano no asistirá al duelo contra el conjunto nacional.

Esto dejaría al español Alejandro Davidovich Fokina (15°), como la mejor carta de los europeos, pero su relación con el capitán David Ferrer, no es de las mejores, por lo que su presencia no es segura, lo que dejaría al propio Jaume Munar como la mejor opción de los españoles.

El ganador de esta llave, pasará a las finales que disputarán las ocho mejores selecciones del torneo en Turín, instancia a la que Chile no ha llegado desde el 2010, cuando cayó frente a República Checa.