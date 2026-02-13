Chile sube en el ranking de selecciones de la Copa Davis y se acerca al top 10

El conjunto nacional subió cinco puestos, pasando del casillero 19 al 14 tras derrotar a Serbia por la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis. De seguir avanzando en el certamen, Chile podría escalar aún más e ingresar a las diez mejores del mundo.

Una gran noticia recibió la selección chilena de tenis a solo una semana de avanzar de fase la Copa Davis. La organización del torneo actualizó el ranking de este, y Chile escaló cinco posiciones, logrando ubicarse en el puesto 14°.

La impecable serie del conjunto capitaneado por Nicolás Massú frente a Serbia —donde Chile se impuso por 4 a 0— le valió a Chile para salir del puesto 19 y acercarse a los diez primeros, quedando solo por detrás de Gran Bretaña, Canadá, Holanda y Argentina, siendo esta última, la que ocupa el décimo puesto del ranking de la Davis.

La noticia que permite a Chile ilusionarse, es que de las 13 selecciones que se encuentran por sobre el conjunto nacional, es que Australia (8°), Argentina (10°) y Holanda (12°) no lograron superar la primera ronda de los Qualifiers del torneo, lo que le deja a Chile la oportunidad de sumar más puntos para escalar en el ranking.

En la próxima fase de la “ensaladera de plata”, Chile recibirá a la subcampeona del mundo, España, que actualmente ocupa el segundo puesto en el ranking de la competencia. Aunque es de los rivales más difíciles que podía encontrarse el conjunto de Massú en esta fase, hay una estadística que permite ilusionarse.

Desde que Nicolás Massú asumió la capitanía de Chile a fines del 2013, ha disputado un total de 12 series de Copa Davis en territorio nacional, de esas 12, las ganó todas. Esto significa que Chile enfrentará a España sin conocer de derrotas en tierras nacionales en la era Massú.

España, que cuenta con Carlos Alcaraz, tenista número uno del mundo, vendrá a disputar la clasificación contra Chile en septiembre, el ganador de esta llave, pasará a las finales que disputarán las ocho mejores selecciones del torneo, instancia a la que Chile no ha llegado desde el 2010.