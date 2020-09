A sólo horas de su realización, suspenden el partido entre Colo Colo y Antofagasta por caso de COVID-19 en el plantel albo.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó esta decisión debido “a la detección de un caso positivo de COVID-19, sin haber podido determinar aún sus contactos estrechos, luego de la realización de exámenes PCR a toda la delegación que viajó a Brasil”.

“El miembro de la delegación de Colo Colo se enteró en Brasil que fue contacto estrecho de una persona positiva. Frente a esta situación el cuerpo médico del club consultó al Ministerio de Salud en Chile, quien entregó un protocolo de viaje que fue llevado a cabo de acuerdo a la normativa vigente”, agregó.

Asimismo, la ANFP sostuvo que “en línea con los protocolos autorizados, se cumple con el objetivo de detectar y aislar a los casos que corresponda, para proteger la salud de todos los integrantes del club y de quienes participan en la actividad“.

En el balance de este sábado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó “están en conocimiento” de este caso.

“Hubo una persona que al entrar a nuestro país salió COVID positivo, probablemente un contacto familiar. Hoy día se encuentra realizando la investigación epidemiológica de todas las personas que viajaron en ese avión y de los contactos estrechos”, detalló.

Respuesta de Antofagasta

Durante la jornada de este sábado, el cuadro de Deportes Antofagasta llegó al Estadio Monumental, sin embargo al intentar ingresar a camarines, les notificaron que habían casos positivos en el cuadro albo.

Víctor Oyarzún, gerente deportivo de los “Pumas” confesó a radio ADN que “el partido se suspendió, pero no me puedo ir de acá hasta que me confirmen de forma oficial que el partido se suspendió”.

Mientras que el presidente del club nortino, Jorge Sánchez, señaló a Radio Biobío: “Consideramos que este partido no se está jugando por un tema de Colo Colo, nosotros vamos a hacer lo que corresponde”.