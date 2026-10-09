Suspenden partido de Universidad Católica vs. Audax en el Claro Arena tras aluvión: Se iba a jugar este sábado 10 de octubre

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó sobre la suspensión del partido de Universidad Católica vs Audax Italiano que estaba programado para este sábado 10 de octubre.

El encuentro válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional se iba a disputar a partir de las 20:00 horas de mañana en el Claro Arena; sin embargo, fue cancelado debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes.

“Debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente a la Fecha 24 de la Liga de Primera Mercado Libre”, comunicó el organismo en un comunicado.

La decisión se tomó en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, “considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”.

Esto, teniendo en consideración que los esfuerzos están concentrados en la limpieza y retiro de escombros, así como en la atención a personas afectadas.

Cabe señalar que la tarde de este jueves se produjo un aluvión que afectó parte de Las Condes, específicamente en San Carlos de Apoquindo.

Debido a la emergencia, el presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe en la comuna.

Además, se cancelaron las clases en los colegios de Las Condes y otras nueve comunas del borde cordillerano este viernes 9 de octubre.