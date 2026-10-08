Además de Las Condes: Gobierno suspende clases en otras nueve comunas de la Región Metropolitana

A través de redes sociales, el Gobierno anunció la suspensión de clases en nueve comunas de la Región Metropolitana, las que se suman a la medida decretada previamente en Las Condes.
Cabe recordar que la Seremi de Educación de la Región Metropolitana informó durante la tarde de este jueves la suspensión de clases para el viernes 9 de octubre en la comuna de Las Condes, ante el aluvión que afectó a la zona.
No obstante, debido a los considerables milímetros de agua que se esperan para el resto de la jornada, el Gobierno decidió ampliar la medida a otras nueve comunas de la capital.
Revisa cuáles son las comunas con suspensión de clases:
De esta forma, también se suspendieron las clases para el viernes 9 de octubre en los establecimientos ubicados en las siguientes comunas de la Región Metropolitana:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Desde el Ejecutivo recordaron que esta medida aplica a todos los establecimientos de educación parvularia y escolar.
Suspensión de clases en las comunas de la Región Metropolitana:
• San José de Maipo
• Puente Alto
• Pirque
• La Florida
• Peñalolén
• La Reina
• Las Condes
• Lo Barnechea
• Vitacura
• Colina https://t.co/DyCLmimCMV
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 8, 2026
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