(EFE) – En la jornada de este martes, la tenista Serena Williams perdió en la primera fase de Wimbledon por 5-7, 6-1 y 6-7 (7) ante la francesa Harmony Tan (115°).

La ex número 1 del mundo volvía a las canchas tras un año de ausencia producto de una lesión, y puso en duda su futuro asegurando que no sabe qué va a hacer ni si éste va a ser su último Wimbledon.

“No sé qué voy a hacer. Vivo en el día a día. Juego día a día”, explicó.

“Definitivamente ha sido mejor que el año pasado“, bromeó Serena, después de que en 2021 se lesionara en la pierna tras disputar solo seis juegos en primera ronda.

Sobre si estaría contenta si este es su último recuerdo en Wimbledon, Williams aclaró que “obviamente no, definitivamente no. Pero di todo lo que podía. Te apetece volver a entrenar, porque has estado muy cerca. Te da la sensación de que puedes conseguirlo si quieres (ganar partidos)”