Milad desclasifica la marginación de Chile al Mundial 2030: “La respuesta de Infantino fue insatisfactoria”

El presidente de la ANFP afirmó que la FIFA no entregó una justificación clara por la exclusión de Chile del Mundial 2030 y reconoció que se enteró “poco antes por las noticias”. Además, aseguró que buscará que todos los países sudamericanos participen en las próximas Eliminatorias.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció que se enteró “por la prensa” de la exclusión de Chile como una de las sedes del Mundial 2030, pese a que el país formaba parte del grupo organizador junto a Argentina, Uruguay y Paraguay.

En conversación con Radio Agricultura, el dirigente calificó como insuficientes las explicaciones entregadas por la FIFA.

¿Qué dijo Pablo Milad?

“Lamentablemente la explicación no fue satisfactoria, ni para mí, ni por Chile, ni por Conmebol, ni por FIFA”, aseguró Milad durante la entrevista con el periodista Juan Cristóbal Guarello. “La explicación yo la vi en parte, porque ellos tenían tres sedes y no podían tener cuatro acá en Sudamérica por un partido. Pero eso se conversa, no se ha consumado”, agregó.

El timonel del fútbol chileno detalló que la decisión de excluir a Chile fue adoptada en el congreso de la FIFA, sin que se le informara formalmente a la ANFP: “Me avisaron poco antes que saliera la noticia”. Además, relató que durante su viaje a Europa buscó obtener una versión oficial de parte de Gianni Infantino, pero solo recibió una respuesta parcial sobre los motivos.

Milad explicó que el argumento principal fue que la FIFA había pedido solo tres sedes a la Conmebol, dejando fuera a la cuarta, que resultó ser Chile. “Lo más justo habría sido solamente Uruguay, por ser el primer organizador del Mundial”, sostuvo.

Pese a la molestia por la exclusión, el presidente de la ANFP evitó responsabilizar a la dirigencia de Conmebol y defendió su relación con Alejandro Domínguez, al ser consultado por Guarello sobre sus elogios al paraguayo durante su reelección en junio pasado. “Yo creo que es un discurso genérico de lo que es hoy la Conmebol después de FIFA Gate, con niveles de transparencia”, respondió.

La pérdida de la sede mundialista implicó también la disolución del comité organizador en Santiago, que ya había recibido cerca de 200 millones de pesos en fondos públicos para las gestiones iniciales. Milad reiteró que, tras la exclusión, la ANFP enfocó sus esfuerzos en conseguir la organización del Mundial Sub-20, cuya postulación fue adjudicada a Chile.

“No fue un premio consuelo”, afirmó. “Fue algo que ganamos, y agradezco públicamente al gobierno por el apoyo que tuvimos porque se requería una carta de respaldo inmediata”.