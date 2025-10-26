Clark critica a la ANFP tras derrota frente a la UC: “Da mucha bronca, es una parte más del legado de Milad y Yunge”

El presidente del conjunto azul lamentó que no hubiera sido aceptada la posibilidad de reprogramación del encuentro, a propósito del poco tiempo de descanso que tuvo el equipo luego del duelo contra Lanús.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, criticó en duros términos al máximo ente del fútbol chileno, luego de la derrota sufrida en el clásico universitario frente a Universidad Católica.

El líder del cuadro azul expresó que ya le había hecho llegar a Pablo Milad (presidente de la ANFP) y a Jorge Yunge (vicepresidente) que este partido “no se debía haber jugado”, ya que la U tuvo menos de 72 horas de descanso tras el duelo contra Lanús por la Copa Sudamericana.

“A la ANFP le importa un comino la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en copas internacionales”, afirmó Clark.

En esa línea, criticó que sí exista “voluntad para reprogramar partidos” tanto para Colo Colo como para la UC, pero que “cuando hay que reprogramar partidos para la U, no hay voluntad”.

“Da mucha bronca, creo que esto es una parte más del legado del señor Milad y el señor Yunge. Con ellos no hay nada que hacer, el próximo año hay elecciones y con estos señores no podemos seguir, con Pablo Milad ni con Jorge Yunge. Nos están llevando al fracaso total”, añadió el presidente de la U.

El mandamás del Romántico Viajero también tuvo críticas para su par de la Católica, Juan Tagle, asegurando que habló con él por esta situación y que él le entregó sus razones: “las puedo entender o no. Creo que son ventajeros, uno hubiese esperado una actitud un poco menos egoísta, un poco más pensando en el fútbol chileno, pero estaban en su derecho. El problema no está ahí, está en la ANFP, en Pablo Milad y Jorge Yunge”.