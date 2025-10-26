Universidad Católica se impone en el clásico universitario y frustra las aspiraciones de la U en el Campeonato Nacional

Con gol de Alfred Canales y tras la expulsión de Gary Medel, Universidad Católica se impuso por 1-0 a Universidad de Chile en el clásico universitario 201, sumando un triunfo clave que la acerca a puestos de copas internacionales.

Universidad Católica se quedó con la edición 201 del clásico universitario tras vencer por la cuenta mínima a Universidad de Chile, en un duelo marcado por la intensidad y la expulsión de Gary Medel en el segundo tiempo.

Pese a jugar con un hombre menos desde el minuto 53, el conjunto cruzado logró desequilibrar el marcador a los 72’, cuando Alfred Canales aprovechó un centro preciso de Eduard Bello para vencer al arquero Gabriel Castellón y decretar el 1-0 definitivo.

Con este resultado, Universidad Católica alcanzó los 48 puntos en la tabla de posiciones, situándose a 11 unidades del líder, Coquimbo Unido.

Por su parte, Universidad de Chile se mantiene en el quinto lugar con 42 puntos, complicando sus opciones de acercarse a los puestos de avanzada en la recta final del torneo.

El triunfo cruzado no solo significó un golpe anímico en el clásico, sino también un importante impulso para el equipo en su lucha por asegurar un cupo en torneos internacionales.