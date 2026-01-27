Nicolás Jarry destaca nombramiento de Natalia Duco como ministra: “Será muy beneficioso...”

El nombramiento de Duco como ministra del Deporte ha levantado diversas críticas, principalmente dirigidas a su antecedente de dopaje en 2018.

Nicolás Jarry se refirió al nombramiento de Natalia Duco como futura ministra del Deporte en el gobierno de José Antonio Kast.

El tenista nacional, número 133 del ranking AT, destacó el hecho de que una exatleta de alto rendimiento asuma el ministerio, a propósito del impacto que ello podría tener.

Fue durante la presentación del listado de jugadores para el Chile Open 2026 que Jarry abordó escuetamente la nominación: “Una deportista de alto nivel como ella será muy beneficioso para todo el deporte y la salud del país”.

El nombramiento de Duco como secretaria de Estado ha levantado diversas críticas, principalmente dirigidas a su antecedente de dopaje en 2018, el cual implicó una suspensión de tres años y la pérdida de la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos de Cochabamba.

Uno de los cuestionamientos vino de Gert Weil, histórico referente del atletismo, quien en CNN Deportes advirtió el impacto que esta decisión podría tener fuera de Chile: “Puede que a nivel nacional no tenga mayor trascendencia, pero a nivel internacional nos deja muy mal parados”.

El dos veces abanderado olímpico también recordó la forma en que Duco enfrentó el proceso. “Ella nunca se mostró arrepentida de lo que había hecho, ni reconoció su falta (…). Tengo opiniones de gente importante del ámbito, sobre todo de la unidad de integridad de World Athletics, que encuentran terrible que hayan considerado siquiera nombrarla”.