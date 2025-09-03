“Ni River ni Rayo Vallecano”: La chicana de Curicó Unido a Rangers de Talca por su homenaje a su símil de Escocia

En el marco del homenaje que Rangers de Talca realizó al Glasgow Rangers de Escocia, sacando una camiseta especial azul y con modificación de su escudo, el cuadro tortero aprovechó la oportunidad para enviar una chicana a su clásico rival.

Uno de los clásicos más candentes del fútbol chileno es el que enfrenta a Curicó Unido y Rangers de Talca. Ambos equipos de la séptima región protagonizan uno de los duelos más electrizantes del fútbol chileno.

Pero el clásico no siempre se juega en la cancha, también se hace vía redes sociales. Y justamente, en el marco del homenaje que Rangers de Talca realizó al Glasgow Rangers de Escocia, sacando una camiseta especial azul y con modificación de su escudo, el cuadro tortero aprovechó la oportunidad para enviar una chicana a su clásico rival.

“Ni River, ni Rayo Vallecano. Somos 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐜𝐨́ 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐨 🇵🇱. Nuestro escudo nunca se toca ⚔️“, indicaron los curicanos en su cuenta oficial de Instagram.

Entre los detalles de la camiseta especial del cuadro piducano, están un escudo similar a su símil escocés y la leyenda “desde Govan al Maule”, en relación con las zonas geográficas donde cada equipo está ubicado.