“Desde Govan hasta el Maule”: Rangers de Talca estrena camiseta especial en homenaje a Rangers de Escocia

“Cada club tiene su historia. Pero la nuestra… late distinto. Desde 1902, Rangers es el latido de Talca. Pero sus raíces nacen lejos de aquí. En Escocia. Ese vínculo marcó el nombre que hoy nos identifica”.

Así comienza el video que el club chileno Rangers de Talca subió a sus redes sociales para dar a conocer su tercera equipación que rompe con esquemas.

Esto porque dejan de lado el tradicional rojo y negro para dar paso a un azul profundo en homenaje a Rangers Football Club de Escocia, el cual, según la publicación, sería la razón del origen del cuadro piducano.

“Y en cada gol, en cada grito, mandamos excelencia que reconstruye su gente. Hoy, esa historia que hace su gente, rememora su origen. El rojo y el negro de siempre, con el azul que nos dio un nombre”, indicaron.