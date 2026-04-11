Mundial 2026: Las selecciones que recorrerán más y menos distancias en la fase de grupos

A lo largo de la historia, los equipos han tenido que adaptarse a distintos contextos geográficos, pero esta vez el reto adquiere una dimensión sin precedentes al ser un Mundial que se desarrollará en tres países.

(CNN Español) — La Copa del Mundo está cada vez más cerca y las selecciones nacionales afinan los últimos detalles rumbo a una edición histórica. No solo se trata de la preparación futbolística, sino también de los desafíos logísticos que implica disputar un torneo de esta magnitud.

A lo largo de la historia, los equipos han tenido que adaptarse a distintos contextos geográficos, pero esta vez el reto adquiere una dimensión sin precedentes al ser un Mundial tripartita.

En torneos anteriores ya se han visto escenarios exigentes en cuanto a desplazamientos. La Copa del Mundo de Rusia 2018, por ejemplo, puso a prueba a varias selecciones debido a la enorme extensión territorial del país, y equipos como Arabia Saudita y Egipto fueron de los más afectados.

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De igual forma, el Mundial de Corea-Japón 2002 marcó un antes y un después al convertirse en la primera edición organizada por dos naciones.

Sin embargo, lo que se vivirá en 2026 supera cualquier antecedente. Por primera vez, la Copa del Mundo será organizada por tres países. Con 48 selecciones ya confirmadas tras el repechaje, los equipos no solo deberán enfocarse en lo que ocurra dentro del campo, sino también en cómo gestionar los traslados, el desgaste físico y los cambios de entorno que podrían influir en su desempeño.

En este contexto, algunos combinados nacionales enfrentarán recorridos particularmente demandantes, mientras que otros tendrán trayectos mucho más accesibles. Esta diferencia podría convertirse en un factor determinante a lo largo de la fase de grupos.

Para sorpresa de algunos, ninguno de los tres países anfitriones entra en el top 5 de los equipos que menos viajan. De hecho, Canadá es el séptimo país que más kilómetros recorre en esta fase inicial con 3.357 kilómetros, aunque es en un solo traslado entre Toronto y Vancouver, ya que la fecha dos ante Qatar —y también la tres contra Suiza— se juega en la última ciudad mencionada.

Estados Unidos, por ejemplo, es el noveno país que más recorrido tendrá con 3.106 kilómetros entre dos ciudades. La primera jornada fue ante Paraguay en Los Ángeles. Viaja para la fecha dos a Seattle contra Australia.

Para el último partido, cuando enfrente a Turquía, tendrá que volver a Los Ángeles.

Caso contrario a la situación en la que está México, que será el octavo país con menos recorrido con un total de 951 kilómetros. El Tri debuta el 11 de junio ante Sudáfrica en la Ciudad de México.

De ahí se traslada a Guadalajara para medirse ante Corea del Sur. Regresa para la última fecha de nuevo al Estadio Ciudad de México para cerrar su participación en la fase de grupos ante República Checa.

Las selecciones nacionales que más viajarán para el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina (Toronto-Los Ángeles-Seattle) – 5.025 kilómetros

Argelia (Kansas City-San Francisco-Kansas City) – 4.794 kilómetros

República Checa (Guadalajara-Atlanta-Ciudad de México) – 4.544 kilómetros

Sudáfrica (Ciudad de México-Atlanta-Monterrey) – 3.943 kilómetros

Congo (Houston-Guadalajara-Atlanta) – 3.660 kilómetros

Las selecciones nacionales que menos viajarán para el Mundial 2026