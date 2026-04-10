La FIFA confirmó los 52 árbitros principales y sus asistentes para el Mundial 2026: Hay chilenos en el listado

Argentina y Brasil son los países que tendrán más representación entre los colegiados: tres cada uno. Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello irán por Argentina, y Raphael Claus, Ramon Abatti y Wilton Sampaio por Brasil.

(CNN Español) — El “seleccionado” número 49 confirmó su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La que será la primera edición del torneo con 48 participantes tiene ya a los 52 árbitros principales y sus asistentes llamados a impartir justicia en el certamen. Y hay algunas sorpresas.

Lo primero que se destaca es la gran presencia del continente americano: entre la Concacaf (Caribe, Norteamérica y Centroamérica) y la Conmebol (Sudamérica) son 20, apenas menos de la mitad. El número se destaca principalmente porque, en el caso de Sudamérica, hay seis selecciones clasificadas, pero el doble de árbitros, 12.

Un número que contrasta notoriamente con el de Europa, que solo tendrá 16, el mismo número de equipos clasificados por la UEFA.

Además, habrá ocho de Asia, solo seis de África (menos de uno por cada selección clasificada) y dos de Oceanía, aunque uno es de Australia, que participó de las eliminatorias asiáticas.

Argentina y Brasil son los países que tendrán más representación entre los colegiados: tres cada uno. Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello irán por Argentina, y Raphael Claus, Ramon Abatti y Wilton Sampaio por Brasil.

Árbitros del Mundial 2026: El curioso caso argentino

El caso albiceleste es curioso, porque, puertas adentro, los jueces son duramente castigados por los aficionados, jugadores y entrenadores semana a semana, principalmente por actuaciones en partidos donde participa alguno de los equipos vinculados a los hombres de poder dentro de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, su presidente, y Pablo Toviggino, el tesorero.

La Asociación Argentina de Árbitros sacó pecho por la decisión de la FIFA, sin dejar pasar la oportunidad de apuntar contra los críticos. “Lograr que tres colegiados de nuestra AFA estén en la máxima cita es un reconocimiento explícito a la calidad, la formación y el presente del arbitraje en nuestro país”, afirmó la AAA en su cuenta de X.

“Mientras a nivel local el arbitraje suele ser el centro de las críticas, el mundo mira a Argentina como una verdadera escuela de jueces de élite. Estas nominaciones marcan un antes y un después en la valoración de su profesionalismo”, agregó.

El “reconocimiento” al que hace alusión la AAA tiene ya amplio registro en el Mundial. De hecho, hubo participación argentina en cuatro de las últimas cinco ediciones de la Copa del Mundo: dos de la selección y dos del arbitraje.

En Alemania 2006, la final Italia-Francia la comandó Horacio Elizondo (expulsó correctamente a Zidane en su último partido como profesional); en Brasil 2014, la Albiceleste jugó la final (nunca hay árbitros de un país finalista); en Rusia 2018, la definición Francia-Croacia la dirigió Néstor Pitana; y en 2022 la Albiceleste volvió a jugar el partido más importante. La excepción es Sudáfrica 2010, cuando España y Países Bajos definieron al campeón con el inglés Howard Webb como juez principal.

Árbitros del Mundial 2026: Presencia femenina

Por detrás de Argentina y Brasil, la nota la dieron México y Estados Unidos, dos de los pocos países que aportarán un binomio de árbitros principales. El bonus de estas selecciones por sobre Francia e Inglaterra (también con dos) es que aportarán una mujer como jueza principal.

En el caso de México, es Katia Itzel García, quien ya tiene experiencia en el fútbol varonil, dirigiendo varios partidos en la Liga MX, la primera división del fútbol mexicano. Además, es internacional desde 2019 y ya dirigió en el Mundial femenino y otras competencias de la Concacaf. César Ramos será el otro silbato principal que tendrá México en el torneo.

Por el lado de Estados Unidos, la mujer representante es Mary Victoria Penso, conocida como Tori. Ya dirigió en la MLS (primera división del fútbol estadounidense) y también en el Mundial de mujeres, donde impartió justicia en la final del certamen en 2023.

No es la primera vez que una mujer dirige en el Mundial masculino. Eso ya se dio en 2022, cuando hubo tres juezas principales: la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita.

En cuanto al resto de los representantes latinoamericanos, habrá presencia de Paraguay (Juan Gabriel Benítez), Chile (Cristian Garay), Perú (Kevin Ortega), Colombia (Andrés Rojas), Uruguay (Gustavo Tejera), Venezuela (Jesús Valenzuela), Costa Rica (Juan Gabriel Calderón) y Honduras (Héctor Saíd Martínez).

Eso sin contar a las duplas de asistentes y oficiales del VAR, donde también habrá una marcada presencia de esta parte del globo.

Árbitros del Mundial 2026: Un nombre que despierta polémica

Hubo otro nombre que llamó la atención, más bien porque ya era protagonista de titulares incluso antes de conocerse el listado de la FIFA: Istvan Kovacs.

El rumano dirigió el partido por Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid el miércoles, donde expulsó (correctamente) al defensor culé Pau Cubarsí, en una jugada que terminó con el 1-0 del “Colchonero” (fue final 2-0).

La polémica llegó en el segundo tiempo, cuando no sancionó un claro penal para el Blaugrana, cuando el defensor Marc Pubill tomó el balón con el brazo después de que su portero, Juan Musso, se lo alcanzara con el pie en un saque de arco.

Vale aclarar que, si bien Kovacs no marcó el penal, tampoco se apreció un llamado de los encargados del VAR, lo que solo agrandó el enojo del Barcelona, que este jueves pidió explicaciones a la UEFA en un comunicado.

El listado completo de árbitros principales convocados para el Mundial 2026: